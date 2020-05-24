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Прокуроры Крыма сообщили статьи подозрения Поклонской

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская "умудрилась" проходить по целому ряду статей Уголовного кодекса

24 мая 2020, 23:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Прокуроры Крыма сообщили статьи подозрения Поклонской

Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы РФ, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Об этом сообщает пресс-служба Крымской прокуратуры.

Вместе с тем, как отмечает ведомство, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

Так, ей объявлено подозрение по .ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины – "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер крымского парламента Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней". Подозрение также объявлено по ч. 3 ст. 146 – "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олега Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 – "нарушение законов и обычаев войны".

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", - указали в пресс-службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее Наталья Поклонская заявила о своем желании стать российским послом в Украине.


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-krym-poklonskaja-podozrenija/30631509.html
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