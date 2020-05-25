"Групповое изнасилование в райотделе": названы имена подозреваемых полицейских

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Сотрудники Кагарлыцкого районного отделения Нацполиции в Киеве, которых подозревают в совершении группового изнасилования 25-летней девушки и содержат в СИЗО по решению суда, стали известны широкой общественности. Об этом сообщает столичное информагентство "Киев Оперативный".
Так, двое подозреваемых в тяжком преступлении - это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
Фотографии обоих также опубликованы в социальных сетях.
Отметим, что накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Пострадала ли она от рук полицейских во время допроса или уже после этого, в сообщении МВД не говорится.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известную в России фотомодель обвинили в изнасиловании футболиста из клуба "Милан".
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