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Главная Новости Общество Криминал "Групповое изнасилование в райотделе": названы имена подозреваемых полицейских
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"Групповое изнасилование в райотделе": названы имена подозреваемых полицейских

В социальных сетях распространили информацию о подозреваемых в групповом насилии над жительницей Киева

сегодня, 17:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Групповое изнасилование в райотделе": названы имена подозреваемых полицейских

Сотрудники Кагарлыцкого районного отделения Нацполиции в Киеве, которых подозревают в совершении группового изнасилования 25-летней девушки и содержат в СИЗО по решению суда, стали известны широкой общественности. Об этом сообщает столичное  информагентство  "Киев Оперативный".

Так, двое подозреваемых в тяжком преступлении - это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и  29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

Фотографии обоих также опубликованы в социальных сетях.

Отметим, что накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Пострадала ли она от рук полицейских во время допроса или уже после этого, в сообщении МВД не говорится.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известную в России фотомодель обвинили в изнасиловании футболиста из клуба "Милан".



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