Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды скандал Российская модель может попасть в тюрьму за то, что обвинила в изнасиловании игрока «Милана»
НОВОСТИ Все новости

Российская модель может попасть в тюрьму за то, что обвинила в изнасиловании игрока «Милана»

Россиянка заявила, что ее избил, накачал наркотиками и изнасиловал знаменитый футболист

сегодня, 16:00
Автор:

• Елена Волкова

Испанские полицейские арестовали российскую модель по подозрению в клевете. Как сообщают местные СМИ, двумя годами ранее россиянка Луиза Кремлева обвинила в изнасиловании Тео Эрнандеса – на тот момент футболиста клуба "Атлетико", который сейчас играет за "Милан".

Согласно полицейским данным, девушка обратилась в участок и рассказала, что известный спортсмен изнасиловал ее на вечеринке в Марбельи. Мол, Эрнандес принуждал ее к интиму на парковке, а когда Луиза отказалась, якобы избил ее. Впрочем, записи видеонаблюдения показали обратное: служители Фемиды не увидели никаких признаков агрессии со стороны Тео, и пара вместе вернулась в клуб. Тогда же Луиза уверяла, что ее накачали наркотиками и изнасиловали, но эксперты не обнаружили в ее крови никаких запрещенных веществ. Сам Тео признался, что вступил с моделью в интимную связь, которая была по взаимному согласию, что подтвердилось в результате гинекологического осмотра.

Теперь спустя два года судебной волокиты Кремлеву обвиняют в клевете и даче неправдивых показаний, что чревато тюремным заключением.

picture

picture

Ранее мы писали о том, что в Винницкой области подросток изнасиловал 4-классницу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...