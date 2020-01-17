Российская модель может попасть в тюрьму за то, что обвинила в изнасиловании игрока «Милана»

Испанские полицейские арестовали российскую модель по подозрению в клевете. Как сообщают местные СМИ, двумя годами ранее россиянка Луиза Кремлева обвинила в изнасиловании Тео Эрнандеса – на тот момент футболиста клуба "Атлетико", который сейчас играет за "Милан".

Согласно полицейским данным, девушка обратилась в участок и рассказала, что известный спортсмен изнасиловал ее на вечеринке в Марбельи. Мол, Эрнандес принуждал ее к интиму на парковке, а когда Луиза отказалась, якобы избил ее. Впрочем, записи видеонаблюдения показали обратное: служители Фемиды не увидели никаких признаков агрессии со стороны Тео, и пара вместе вернулась в клуб. Тогда же Луиза уверяла, что ее накачали наркотиками и изнасиловали, но эксперты не обнаружили в ее крови никаких запрещенных веществ. Сам Тео признался, что вступил с моделью в интимную связь, которая была по взаимному согласию, что подтвердилось в результате гинекологического осмотра.

Теперь спустя два года судебной волокиты Кремлеву обвиняют в клевете и даче неправдивых показаний, что чревато тюремным заключением.

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