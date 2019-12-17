«Зеленский хочет продавить распродажу украинской земли за любую цену, но мы не позволим», – Андрей Билецкий
«Нацкорпус» будет поддерживать аграриев во время бессрочной акции против распродажи украинской земли, – Андрей Билецкий
17 декабря 2019, 23:40
Автор:
• Ольга Чародий
17 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады Украины состоялось сразу
несколько протестов. Среди них – массовый митинг украинских аграриев и
патриотов из "Нацкорпуса", которые выступают против снятия моратория на продажу
сельскохозяйственной земли.
По словам главы партии
"Национальный Корпус" Андрея Билецкого, который принял участие в протесте
вместе с однопартийцами, митинги против "распродажи" украинской земли будут
бессрочными. Он также отметил, что участников акции власть пытается
“репрессировать”, запугать, а нападение полиции на митингующих – тому
доказательство.
Заметим, что
некоторых митингующих во время столкновений задержали и направили в отделение
полиции. По последней информации, четверо активистов сейчас находятся в
реанимации.
"Я думаю, что
схватки начались исключительно из-за того, что Зеленский лично и люди, которые
стоят за ним (в том числе Аваков — министр внутренних дел), хотят любой ценой продавать украинскую землю. Если
не получается доказать населению Украины, что это — правильно, то давайте, хотя
бы, устроим репрессии. Для этого они устроили драку. Поводом послужило то, что
люди находятся на проезжей части", —
пояснил Билецкий.
.
Политик добавил, что
полиция самостоятельно перекрыла проезжую часть в районе ул. Грушевского в 8:00
утра, поэтому размещение палаток в этой местности было лишь формальным поводом.
Действия полиции представители "Национального Корпуса" планируют обжаловать.
"Сама полиция
перекрыла всю дорогу на Грушевского еще в 8:00 часов утра — от Лавры до
гостиницы "Днепр". А тогда организовали атаку с трех сторон — это напоминает
годы Виктора Януковича. Мы понимаем, зачем это делается. Но мы добьемся, чтобы
закон о земле сняли с рассмотрения. В ближайшие дни мы попытаемся добиться рассмотрения
в министерстве внутренних дел – начиная с министра и заканчивая теми ментами, которые
по-зверские били людей. Будем требовать справедливой правовой оценки этих
действий", – заявил политик.
Также стало известно,
что после акции под Верховной Радой часть представителей "Нацкорпуса" во главе
с Андреем Билецким отправились к Печерского управления полиции с требованием
отпустить задержанных во время митинга активистов. По состоянию на сейчас
большинство митингующих уже уволили. Всего было задержано около 26 человек. Члены
партии пообещали перекрыть улицы в случае, если полиция не отпустит всех
задержанных в течение часа.
"Мы даем им час на
то, чтобы они отпустили всех. Если нет, начнем с перекрытия дороги. И нас будет
становиться все больше", — прокомментировали в "Нацкорпусе".
Заметим, что на фоне
массовых протестов аграриев и патриотов в Верховной Раде начали говорить о
возможности отложить рассмотрение законопроекта о рынке земли на 2020 год. В
частности, об этом заявила председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной
политики – Верещук Инна.