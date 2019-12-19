Погода в Украине: в каких регионах сегодня ждать "весну"

Сегодня воздух в Украине не прогреется до вчерашних рекордных отметок в +15+17 градусов, но погода в стране продолжит радовать любителей тепла. Средняя температура в стране, по информации гидрометцентра, составит около 8-ми градусов тепла, а порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Как и вчера, в Сумах, Харькове и Чернигове ожидается +5+7 градусов, в Киеве и Полтаве – на градус теплее. До +9-ти воздух прогреется в Житомире, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Хмельницком, Виннице, Луцке и других городах (смотри картинку – прогноз гидрометцентра). Максимум этого дня – плюс 12 градусов – ожидается во Львове, Ужгороде и Симферополе.



Как ранее сообщали "Комментарии", температура в Украине будет постепенно снижаться, и в выходные в некоторых областях возможны дожди.