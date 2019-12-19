В Киеве сегодня зажгут главную елку страны

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В Киеве сегодня в 19:00 на Софийской площади состоится официальное открытие главной елки страны, а также новогодних деревьев во всех районах
города, сообщает пресс-служба КГГА.
Высота елки, которая будет в этом году, достигнет более 20
метров, и для ее сооружения использовали 400 сосен. Для украшения использовали
750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.
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