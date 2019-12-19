В Киеве сегодня зажгут главную елку страны

В Киеве сегодня в 19:00 на Софийской площади состоится официальное открытие главной елки страны, а также новогодних деревьев во всех районах города, сообщает пресс-служба КГГА. Кроме того, сегодня в 17:00 состоится встреча со святым Николаем и карнавальное шествие, а в 18:00 начнется концерт с оркестром НАОНИ.

Высота елки, которая будет в этом году, достигнет более 20 метров, и для ее сооружения использовали 400 сосен. Для украшения использовали 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд. Возле новогодней красавицы развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.

Как сообщало издание "Комментарии", 19 декабря в Украине празднуют День святого Николая, который, прежде всего, очень любят дети, так как это, конечно же, подарки и эмоции. Утром принято готовить презенті не только детворе, но и взрослым. Сегодня в церквях проходят благотворительные мероприятия, а в начальной школе дети нередко пишут о своих пожеланиях.