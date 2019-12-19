Увеличилось число украинцев, считающих Россию агрессором - опрос

Количество украинцев, которые считают Россию агрессором, увеличилось до 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-17 декабря этого года социологической группой "Рейтинг".

Сообщается, что отношение украинцев к России как государству, совершающему агрессию в отношении Украины, усилилось за последний месяц - с 64% до 70%. Противоположное мнение имеют 21% опрошенных. Лидера Российской Федерации Владимира Путина, как и раньше, оценивают одобрительно 16%, а отрицательно – 72%.

Отметим также, что в этом месяце увеличилось число сторонников проевропейского вектора развития страны: 60% хотят вступить в Евросоюз (в ноябре таких было 57%), а 52% - в НАТО (48% в прошлом месяце). Однако в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: прозападное направление движения страны ближе жителям Запада и Центра, а жители юго-восточных областей – чаще выбирают идею о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийскую ориентацию.

Ранее "Комментарии" рассказали, что рейтинг украинского президента вновь пошел вверх.