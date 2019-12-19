Увеличилось число украинцев, считающих Россию агрессором - опрос

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Количество украинцев, которые считают Россию
агрессором, увеличилось до 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-17 декабря этого года социологической группой "Рейтинг".
Сообщается, что отношение украинцев к России
как государству, совершающему агрессию в отношении Украины, усилилось за последний месяц - с
64% до 70%. Противоположное мнение имеют 21% опрошенных. Лидера Российской Федерации Владимира
Путина, как и раньше, оценивают одобрительно 16%, а отрицательно – 72%.
Отметим также, что в этом месяце увеличилось
число сторонников проевропейского вектора развития страны: 60% хотят вступить
в Евросоюз (в ноябре таких было 57%), а 52% - в НАТО (48% в прошлом месяце). Однако в
вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие
региональные различия: прозападное направление движения страны ближе жителям Запада
и Центра, а жители юго-восточных областей – чаще выбирают идею о
равноудаленности от России и Запада, или же пророссийскую ориентацию.
Ранее "Комментарии" рассказали, что рейтинг украинского президента вновь пошел вверх.
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