У подозреваемого по делу Шеремета нашли половину мины, - Геращенко

У подозреваемого Андрея Антоненко, который является фигурантом уголовного производства об убийстве Павла Шеремета, при обыске нашли половину противопехотной мины. Такая же половина взрывного устройства была использована при взрыве журналиста. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести некую "зелёную х-ню". Немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах нахождения данного предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50", - сообщил Геращенко.

Чиновник уточнил, что при изготовлении взрывного устройства, которым подорвали автомобиль журналиста, использовалась именно такая же половина противопехотной мины МОН-50. В данное время эксперты пытаются определить, являются ли эти половинки частями одной мины. Геращенко также отмечает, что следователей будет интересовать вопрос, где находится вторая половина мины, изъятой у подозреваемого Антоненко.

Как сообщал портал "Комментарии", подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не собирается давать показания по делу.