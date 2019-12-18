Дело Шеремета: подозреваемый в убийстве отказывается давать показания

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не собирается давать показания по делу. Об этом говорится в сообщении группы защиты Антоненко на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении правозащитников подозреваемого отмечается, что вчера следователь пробовал допросить Антоненко, однако тот воспользовался статьей 63 Конституции Украины: статья предусматривает отказ давать показания против себя или членов семьи.

По словам защиты, Антоненко готов давать показания по делу, но только когда будет уверен в том, что следствие не является предвзятым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силовики и власть заявили о раскрытии "дела Шеремета": журналиста взорвали в автомобиле 20 июля 2016 года. Эксперты рассказали нашему изданию, почему это произошло именно сейчас, а также - что может быть дальше.

Напомним, что подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем, что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут быть уничтожены.

Также мы писали, что в сети появился текст подозрения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Текст документа опубликовал на своей странице адвокат подозреваемой Влад Добош.





