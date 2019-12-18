Дело Шеремета: подозреваемый в убийстве отказывается давать показания

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Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла
Шеремета Андрей Антоненко не собирается давать показания по делу. Об
этом говорится в сообщении группы защиты Антоненко на странице в социальной
сети Facebook.
В сообщении правозащитников подозреваемого отмечается, что
вчера следователь пробовал допросить Антоненко, однако тот воспользовался
статьей 63 Конституции Украины: статья предусматривает отказ давать показания
против себя или членов семьи.
По словам защиты, Антоненко готов давать показания по делу, но только когда будет уверен в том, что следствие не является предвзятым.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силовики и власть заявили о раскрытии "дела Шеремета": журналиста взорвали в автомобиле 20 июля 2016 года. Эксперты рассказали нашему изданию, почему это произошло именно сейчас, а также - что может быть дальше.
Напомним, что подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем, что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут быть уничтожены.
Также мы писали, что в сети появился текст подозрения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Текст документа опубликовал на своей странице адвокат подозреваемой Влад Добош.
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