Пятница в Украине: обмен пленными в режиме "онлайн" и день возможного перемирия на Донбассе

Переговоры онлайн. В пятницу, 20 декабря, должна состояться видеоконференция между участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, посвященная обмену пленными. По словам Леонида Кучмы, который представляет Украину в ТКГ, они будут делать все, чтобы до Нового года освободить хоть кого-то, кого держат в заложниках на оккупированных территориях Донбасса. Представитель Украины отметил, что переговоры Контактной группы в минувшую среду были длительными и не завершились каким-то конкретным результатом. Получится ли достичь какого-то компромисса теперь с помощью онлайн-переговоров, Кучма гарантировать не может.

Встреча в Берлине. Сегодня глава МИД Вадим Пристайко пребывает с рабочим визитом в Берлине, где встретится с коллегой Гайко Маасом. Известно, что главы министерств обсудят украинско-немецкий политический диалог, а также взаимодействие в контексте недавнего "нормандского саммита". Также ключевыми вопросами станут энергетическая безопасность в странах ЕС и интеграция Украины в НАТО.

Прекратится ли огонь. Уже сегодня на Донбассе может наступить постоянное и всеобъемлющее перемирие, о чем сообщил глава МИД Вадим Пристайко. Политик сказал, что о дате перемирия – 20 или 21 декабря - договорились во время "нормандского саммита". По словам Пристайко, лишь после прекращения огня станет ясно, возможен ли дальнейший прогресс.