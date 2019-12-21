Свадеб намного больше, чем разводов: в Минюсте показали статистику этого года

В нынешнем году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, с начала нынешнего года в Украине было зарегистрировано более 227 тысяч браков. В то время как разводов зафиксировали более 37 тысяч. Таким образом, бракосочетания в Украине проходят чаще, чем разводы, в шесть раз. Отметим, что год еще не закончился и показатели могут немного измениться.

Напомним, что в прошлом 2018 году украинские "загсы" зарегистрировали более 228 тысяч браков. А вот развелись в тот год украинцы 54 тысячи раз.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Елизавета II с принцем Филиппом встретили 72-ю годовщину со дня свадьбы. Однако никакого семейного торжества по этому поводу не проводилось - супруги в памятный день находились в разных местах. А вот звезда "Голодных игр" отпраздновала свадьбу в доме с привидениями: легенды гласят, что особняк Belcourt Castle, оформленный в стиле французского замка, имеет не только давнюю историю и роскошное убранство, а и личных привидений.