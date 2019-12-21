Свадеб намного больше, чем разводов: в Минюсте показали статистику этого года

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В нынешнем году украинцы в
шесть раз больше женились, чем разводились. Об этом сообщает Министерство
юстиции Украины.
Так, с начала нынешнего года
в Украине было зарегистрировано более 227 тысяч браков. В то время как разводов
зафиксировали более 37 тысяч. Таким образом, бракосочетания в Украине проходят
чаще, чем разводы, в шесть раз. Отметим, что год еще не закончился и показатели
могут немного измениться.
Напомним, что в прошлом 2018
году украинские "загсы" зарегистрировали более 228 тысяч браков. А вот развелись
в тот год украинцы 54 тысячи раз.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Елизавета II с принцем Филиппом встретили 72-ю годовщину со дня
свадьбы. Однако никакого семейного торжества по этому поводу не проводилось - супруги
в памятный день находились в разных местах. А вот звезда "Голодных игр"
отпраздновала свадьбу в доме с привидениями: легенды гласят, что особняк
Belcourt Castle, оформленный в стиле французского замка, имеет не только давнюю
историю и роскошное убранство, а и личных привидений.
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