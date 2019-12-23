У рыбок тоже будет праздник: украинцы на глубине 40 метров нарядили под водой елку

В Новониколаевском карьере дайверы погрузились под воду и закрепили на дне новогоднюю ёлку. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель днипровских дайверов Андрей Волков.

По его словам, елка была установлена с помощью специального крепления. Дайверы украсили ее новогодними игрушками и гирляндой, которая будет светиться под водой. Он отметил, что елка под водой простоит месяц, после чего ее заберут.





Также Волков отметил, что они погружают ёлку под воду на Днепропетровщине уже 15 лет, а в 2020 году ее закрепили на самой низкой глубине в 40 метров.

Как сообщало издание "Комментарии", скоро Новый год, поэтому пора подумать не только о подарках и украшении интерьера, но и о том, как будет выглядеть ваш праздничный стол. Удивить гостей можно фруктовой елочкой, которая наполнит дом вкусным ароматом и станет аппетитным дополнением к блюдам.