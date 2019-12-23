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"Они вернулись": украинцы назвали самое масштабное событие 2019 года

48% украинцев убеждены, что возвращение украинских политзаключенных из России - главное событие в масштабах страны

сегодня, 13:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Подавляющее большинство украинцев, а именно 48%, считают, что возвращение политических заключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов, - это главное событие 2019 года в Украине. Об этом передает социологическая группа "Рейтинг", которая и провела опрос среди граждан Украины с 13 по 17 декабря.

Всего в списке результатов опроса разместились  сразу 13 событий:

освобождение военнопленных моряков и политзаключенных Кремля - ​​48%;

выборы президента Украины - 44%;

возобновление переговоров в нормандском формате - 21%;

выборы в Верховную Раду - 15%;

выход сборной Украины на Евро-2020 - 13%;

укрепление курса гривны - 11%;

получения Томоса об автокефалии - 9%;

дебаты кандидатов в президенты - 6%;

назначения нового Кабинета Министров Украины - 5%;

коррупционный скандал в "Укроборонпроме" - 4%;

победа молодежной сборной на Чемпионате мира по футболу - 4%;

отказ Украины от участия в Евровидении-2019 - 2%;

скандал довокола разговора Трампа и Зеленского - 2%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский стал главным политиком 2019 года по версии украинцев, обогнав с колоссальным отрывом всех остальных конкурентов социологического исследования. 

Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/politik_i_sobytie_2019_goda.html
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