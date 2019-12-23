"Они вернулись": украинцы назвали самое масштабное событие 2019 года

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Подавляющее большинство украинцев, а именно 48%, считают, что возвращение политических заключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов, - это главное событие 2019 года в Украине. Об этом передает социологическая группа "Рейтинг", которая и провела опрос среди граждан Украины с 13 по 17 декабря.
Всего в списке результатов опроса разместились сразу 13 событий:
освобождение военнопленных моряков и политзаключенных Кремля - 48%;
выборы президента Украины - 44%;
возобновление переговоров в нормандском формате - 21%;
выборы в Верховную Раду - 15%;
выход сборной Украины на Евро-2020 - 13%;
укрепление курса гривны - 11%;
получения Томоса об автокефалии - 9%;
дебаты кандидатов в президенты - 6%;
назначения нового Кабинета Министров Украины - 5%;
коррупционный скандал в "Укроборонпроме" - 4%;
победа молодежной сборной на Чемпионате мира по футболу - 4%;
отказ Украины от участия в Евровидении-2019 - 2%;
скандал довокола разговора Трампа и Зеленского - 2%.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский стал главным политиком 2019 года по версии украинцев, обогнав с колоссальным отрывом всех остальных конкурентов социологического исследования.
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