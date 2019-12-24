Соболев проводит собственное расследование об убийстве его трехлетнего сына

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев проводит собственное расследование о покушении на его жизнь, в результате которого погиб его трехлетний сын Саша. "Надзвичайним новинам" депутат сказал, что из списка возможных заказчиков, имена которых Соболев озвучил журналистам, он вычеркнул двоих человек: экс-нардепа Александра Грановского и донецкую бизнес-вумен Евгению Бурум.

По словам Соболева, следствие никак не отреагировало на предполагаемых, по его версии, заказчиков. Дескать, никого из этих лиц не допросили и не обыскали их дома. Кроме того, никто из них не прошел проверку на полиграфе, как просил Вячеслав Соболев после смерти сына. С обвинениями политик не спешит. "Я не подозреваю, а предложил этим людям, чтобы они доказали на детекторе лжи, что ни при чем", - говорит Вячеслав Соболев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Соболев рассказал о возможных заказчиках покушения на его жизнь 1 декабря, когда в результате обстрела авто погиб его ребенок. Так, по словам Соболева, организаторами преступления могут быть двое судей – Артур Емельянов и Виктор Татьков, которые за время своей работы якобы обзавелись миллиардным состоянием и сотнями апартаментов в Испании и Австрии. Также депутат назвал бизнесменов Руслана Браславского и Павла Малика. Кроме того, Соболев перечислил еще несколько фамилий: бизнесмен Николай Будыка, бывший генеральный директор торговой сети "Обжора" Евгения Бурун, чиновник Михаил Иванюк и экс-нардеп Александр Грановский. Еще одну фамилию депутат оставил "на потом".

Кроме того, мы также сообщали, что неделю назад следователи установили личность возможного организатора дерзкого преступления. По мнению следствия, им оказался 25-летний уроженец РФ. К выполнению "заказа" он привлек снайпера - ветерана АТО, с которым познакомился в Донецкой области. За убийство депутата Соболева организатор предложил вознаграждение в 40 тыс. долларов. После того, как получил согласие, организатор предоставил АТОшнику информацию о передвижениях жертвы, рабочий и домашние адреса, а также оружие и автомобиль. Инструкции исполнителю подозреваемый якобы передавал с помощью интернет-мессенджера. Накануне преступления он выехал из Украины, чтобы обеспечить себе алиби. Правоохранители намерены объявить подозреваемого в международный розыск.