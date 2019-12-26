Прогноз погоды: синоптики рассказали, где сегодня выпадет мокрый снег

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Сегодня по всей Украине прогнозируют дожди, а в некоторых регионах еще и мокрый снег. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, этот день принесет несущественное похолодание, а порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.
Согласно
прогнозу синоптиков, максимальные отметки ожидаются в южном регионе: в Одессе и
Николаеве температура будет колебаться от 4-х до 6-ти тепла, в Херсоне – на градус
выше, а в Симферополе воздух прогреется до +8-ми. Снег с дождем и минимальные
для Украины отметки этого дня сегодня возможны в западных областях. Так, в
Луцке, Ровном, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах ожидается от 1-го до 3-х
градусов тепла. В Харькове и Донецке сегодня - до +5-ти, как в Чернигове,
Черкассах и Кропивницком. В Киеве сегодня также дождливо, а столбики
термометров подымутся до +6-ти.
Как ранее сообщали "Комментарии", тем, кто планирует встретить 2020-й на свежем воздухе, нужно будет утеплиться. Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, уже с 28 декабря грядет похолодание, а на следующий день в Украине возможен небольшой снег.
В столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -2 до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможен гололед. Снега в новогоднюю ночь не будет, однако синоптик предупреждает: прогноз предварительный и планы у погоды еще могут перемениться.
Новости партнеров
Новости