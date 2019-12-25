В Украине начался традиционный марафон писем для узников Кремля

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В Украине запустили традиционный зимний марафон писем заключенным
Кремля. Об этом сообщается на странице группы поддержки бывшего заключенного
Олега Сенцова в Facebook.
Отмечается, что Новый год в заключении встретят минимум 87 украинцев,
которые находятся в неволе на территории России и оккупированного Крыма, а
также больше 250 человек, которые сейчас находятся в подвалах Донбасса.
Письма заключенным отправляют накануне праздников, чтобы оказать им
моральную поддержку, напомнить, что в Украине помнят об этих людях и ждут на
свободе.
Правда, при написании письма необходимо придерживаться нескольких
правил, чтобы пройти цензуру РФ:
- писать на русском языке;
- соблюдать политическую нейтральность;
- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;
- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если хотите получить ответ.
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