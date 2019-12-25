В Украине начался традиционный марафон писем для узников Кремля

В Украине запустили традиционный зимний марафон писем заключенным Кремля. Об этом сообщается на странице группы поддержки бывшего заключенного Олега Сенцова в Facebook.



Отмечается, что Новый год в заключении встретят минимум 87 украинцев, которые находятся в неволе на территории России и оккупированного Крыма, а также больше 250 человек, которые сейчас находятся в подвалах Донбасса.

Письма заключенным отправляют накануне праздников, чтобы оказать им моральную поддержку, напомнить, что в Украине помнят об этих людях и ждут на свободе.

Правда, при написании письма необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы пройти цензуру РФ:

- писать на русском языке;

- соблюдать политическую нейтральность;

- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если хотите получить ответ.

Ранее "Комментарии" писали, что в Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку.