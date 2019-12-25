В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

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В Припять впервые за последние 33 года установили новогоднюю елку.
Об этом сообщает ZIK.
Отмечается, что Новый год с елкой здесь не отмечали с момента
аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году праздничное дерево установили возле
одного из центральных домов Припяти и дворца культуры "Энергетик".
Елку украсили бывшие жители города, которые специально приехали в Припять. Они повесили на елку новогодние игрушки, а также фото, которые были сделаны именно в этом городе.
Ранее "Комментарии" писали о том, почему в Украине отмечают
Рождество дважды в год, а также, почему украинцы живут по григорианскому
календарю, а праздники отмечают по юлианскому.
Также мы писали, что новогодние
украшения, которые производят в Украине, закупают больше 140 стран в мире.
В течение последнего года экспорт игрушек из нашей страны вырос более чем в 7%.
Больше всего новогодних украшений украинского производства закупила Голландия –
34,1% от общего экспорта и 56,2% – на европейском рынке. Кроме Голландии
значительная часть праздничных изделий отправилась в Польшу, Германию,
Беларусь, Швейцарию и Россию. Также в 2-3 раза выросли поставки новогодних
игрушек из Украины в Латвию, Грузию, Молдову, Румынию, США, а также в Италию.
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