Где встретят Новый год украинцы и сколько готовы отдать за стол, - опрос

Большинство украинцев предпочитают встречать Новый год в семейном кругу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, который проводился 13-18 декабря.

Так, 67% опрошенных настроены провести праздник с семьей дома, еще 16,5% собираются в гости к родственникам или друзьям, а 3% - праздновать в общественных заведениях или во время публичных мероприятий. Только полпроцента встретят новое десятилетие "вместе" с интернетом, 2% - с телевизором, а 3% - предпочитают в новогоднюю ночь выспаться. В путешествие по Украине собирается 1% опрошенных, столько же - за границу. Еще 6% участников опроса пока не определились с местом празднования.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, уменьшилась с прошлого года на 362 грн – 1390 грн и 1752 соответственно. Как и в прошлом году, 23% опрошенных заявили, что денег для накрытия новогоднего стола – не имеют. Напомним, что эксперты новогодний ужин в этом году оценили в 1620,70 грн.

Большинство украинцев ждут нематериальных подарков: здоровья (49%), мира в стране (40%), порядка в семье и понимания близких (29%), а также денег (24%), хорошую работу (16%) и успехов детей (12%). Есть и 1% таких, которые не ожидают ничего. Отметим, что любит новогодние праздники в нашей стране подавляющее большинство – 86%. Тогда как "по-разному бывает" у 9%, а вот совсем не радуются празднику лишь 5%.

Ранее "Комментарии" сообщали, как будут встречать новогодние праздники первые лица страны.