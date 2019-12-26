Где встретят Новый год украинцы и сколько готовы отдать за стол, - опрос

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Большинство украинцев предпочитают встречать Новый год в семейном кругу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда
"Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой
Центра Разумкова, который проводился 13-18 декабря.
Так, 67% опрошенных настроены провести праздник с
семьей дома, еще 16,5% собираются в гости к родственникам или друзьям, а 3% -
праздновать в общественных заведениях или во время публичных мероприятий. Только
полпроцента встретят новое десятилетие "вместе" с интернетом, 2% - с
телевизором, а 3% - предпочитают в новогоднюю ночь выспаться. В путешествие по Украине
собирается 1% опрошенных, столько же - за границу. Еще 6% участников опроса
пока не определились с местом празднования.
Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на
новогодний стол, уменьшилась с прошлого года на 362 грн – 1390 грн и 1752
соответственно. Как и в прошлом году, 23% опрошенных заявили, что денег для накрытия
новогоднего стола – не имеют. Напомним, что эксперты новогодний ужин в этом году оценили в 1620,70 грн.
Большинство украинцев ждут нематериальных
подарков: здоровья (49%), мира в стране (40%), порядка в семье и понимания близких (29%), а также денег (24%), хорошую работу (16%) и успехов детей
(12%). Есть и 1% таких, которые не ожидают ничего. Отметим, что любит новогодние праздники
в нашей стране подавляющее большинство – 86%. Тогда как "по-разному бывает" у 9%, а
вот совсем не радуются празднику лишь 5%.
Ранее "Комментарии" сообщали, как будут
встречать новогодние праздники первые лица страны.
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