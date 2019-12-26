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Украина и "Л/ДНР" договорились: известна дата, когда вернутся домой все узники террористов

Обмен в формате «всех на всех» состоится уже в грядущее воскресенье

сегодня, 15:55
Автор:

• Елена Волкова

Наконец-то стала известна дата обмена пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Согласно информации российских СМИ, долгожданный обмен в формате "всех на всех" состоится уже в грядущее воскресенье, 29 декабря.

Согласно последней информации, стороны определились с датой, однако продолжаются дискуссии насчет некоторых моментов обмена.

Как уже сообщали "Комментарии", Украина в рамках подготовки к масштабному обмену пленными, который должен состояться до конца текущего года, вычеркнула из списка бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Экс-правоохранителей подозревают в причастности к убийствам активистов во время акции протеста в Киеве на ул. Институтской в феврале 2014 года. Адвокат  Валентин Рыбин счел позицию Украины "деструктивной" и заявил об угрозе срыва обмена пленными: дескать, договор был о формате "всех установленных на всех установленных".

Также мы писали о том, что договориться об обмене удалось в рамках видеоконференции участникам Трехсторонней контактной группы.

Источник: https://comments.ua/
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