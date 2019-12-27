Впервые за 33 года: в Припяти установили новогоднюю ёлку

Впервые за 33 года после катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС, в городе Припяти установили новогоднюю ёлку. Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

“Елка – это символ домашнего уюта и все эти годы в городе, из которого эвакуировали практически всех жителей, не могло быть новогодней ёлки. Но жизнь в Припять постепенно возвращается, и она нестандартная, непривычная и туристическая”, -написал Емельяненко на своей странице в Facebook.

Так, празднично дерево установили возле Дома культуры "Энергетик", а украсили её бывшие местные жители города своими детскими фотографиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сеть умилил собачий "детский сад". Известно, что в приюте Puppy Spring живут питомцы старше трех месяцев, о которых их владельцы в данный момент не могут позаботиться сами. Стоит отметить, что таких центров в азиатских странах становится с каждым годом все больше и больше. Работники заведения играют с собаками в активные игры, развлекают питомцев, после чего укладывают их на дневной сон.



