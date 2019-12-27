Новый год-2020: названы основные ошибки при выборе елки

До Нового 2020 года остались считанные дни. Наверняка многие уже успели украсить свои дома и нарядить новогоднюю елку. Но есть много и тех, кто делает это накануне праздника. Если вы еще в поиске идеального праздничного дерева, вам понадобится несколько советов, касательно того, чего не стоит делать при выборе елки.



1. Искусственная елка сохранит природу

Это на самом деле так, если вы покупали живую ель или сосну на стихийном рынке, не интересовались документами на дерево и не обращали внимание на наклейки и чипы со штрих-кодами. Если же вы всегда покупали елки у людей, которые специально их выращивают для последующей продажи, то ваша покупка мало чем отличается, от приобретения других растений. В Украине есть тысячи хозяйств, которые профессионально занимаются выращиванием новогодних красавиц. И наверняка на месте, где росла ель, которая попала к вам в дом, совсем скоро вырастет новая – их выращивают специально, ради заработка.

2. Если не покупать елку – в Украине станет больше лесов

Чтобы разоблачить этот миф, стоит вернуться к первому мифу. К тому же, покупая елку на официальном рынке вы скорее наоборот – будете стимулировать развитие экономики Украины. Так как специализированные хозяйства, которые выращивают сосны и ели, платят налоги, а также обеспечивают работой людей, которые ухаживают и продают деревья.

3. Искусственная ель для спасения экологии

Это очень опасная ловушка, так как это тот случай, когда первое мнение и впечатление оказывается ошибочным. Согласно информации организации Carbon Trust искусственные елки приносят ущерб экологи – карбоновый след СО2, который остается от производства такой новогодней красавицы, достигает 40 кг, что в 10 раз больше, чем вырабатывается углекислого газа во время сожжения обычного дерева. Также карбоновый след остается и во время транспортировки искусственных елок. Кроме того, ОО "Україна без сміття" сообщает, что в нашей стране не перерабатывают елки, которые попали на мусорку – они будут там "украшать" местность около 400 лет.

Также недвано стало известно, что некоторые страны Европы хотят отказаться от искусственных елей. WWF і Greenpeace призывают не покупать такие елки. Если же у вас уже есть такое новогоднее дерево, то рекомендуется использовать его не меньше 10 лет.

4. Безоговорочный выбор в пользу живой елки

Бизнес по производству живых елей на самом деле является экологичным – деревья не загрязняют землю удобрениями, бесконтрольно не вырубаются леса, а также это возможность для развития отечественного бизнеса. Правда, и при таком выборе не все так однозначно.

Живая ель или сосна безопасна для окружающей среды, если ее правильно утилизировать после праздников. Если дерево просто выбросить на мусорку, то его карбоновый след может составлять 16 кг СО2. Дерево начнет разлагаться и выделять метан, который влияет на появление озоновых дыр.

В то же время, если отправить елку на переработку, спалить или измельчить и использовать в качестве компоста, то карбоновый след уменьшается на 89%.

5. Выбор в пользу елки в горшке

Многим может показаться, что покупая живую ель в горшке, когда она не срублена и продолжает расти, они делают идеальный выбор в пользу живого мире. Ведь весной можно же будет высадить дерево в открытый грунт. Доля правды в этом есть, в то же время существует несколько "но".

Во-первых, елка не может длительное время находиться в помещении – ей нужна прохлада. А во-вторых, шансы на то, что елка приживется после высаживания в грунт очень малы – дереву необходимы много специальных условий.

Ранее "Комментарии" писали, что опубликован список самых необычных и красивых новогодних елок из разных стран.