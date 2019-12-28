В "ЛДНР" подтвердили дату обмена пленными и назвали формулу

Обмен пленными между украинской стороной и отдельными районами Донецкой области (ОРДО) пройдет 29 декабря по формуле "87 на 55". Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

Как сообщается на сайте "омбудсмена ДНР", представители оккупированных районов передадут Украине 55 человек, Киев передаст "республике" - 87 человек.

В то же время подчеркивается, что на данный момент продолжается верификация участников списка обмена пленными.

Как сообщал сайт "Комментарии", около 40 человек, которые должны быть переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках большого обмена пленными до конца текущего года, отказались от обмена. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене. Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.