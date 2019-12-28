В "ЛДНР" подтвердили дату обмена пленными и назвали формулу

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Обмен пленными между украинской стороной и отдельными
районами Донецкой области (ОРДО) пройдет 29 декабря по формуле "87 на
55". Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова,
передают российские СМИ.
Как сообщается на сайте "омбудсмена ДНР",
представители оккупированных районов передадут Украине 55 человек, Киев
передаст "республике" - 87 человек.
В то же время подчеркивается, что на данный момент
продолжается верификация участников списка обмена пленными.
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