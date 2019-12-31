Каким будет 2020 год для разных знаков зодиака: астрологи дали прогноз на грядущий год

Уходят последние часы 2019-года и вот-вот настанет новое десятилетие, а покровительницей 2020-го по Восточному календарю будет белая металлическая Крыса. Что же принесет этот грызун разным знакам зодиака "Комментарии" узнали у астрологов.

"Особое внимание года будет приковано к рожденным в знаке Козерога. Для них это год полной перестройки и перезагрузки всех жизненных программ. Меньший акцент будет сделан к рожденным под знаком Рака. У всех остальных - согласно их натальным картам", - рассказала астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь.

Как рассказала практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская, следующий год принесет "плюшки" Козерогам, Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам. С декабря 2020 года - фортуна начнет улыбаться Водолеям, Овнам, Близнецам, Весам и Стрельцам. А вот Ракам и Львам в этом году удача подмигнет только после преодоления препятствий, так что астролог советует не расслабляться.

В грядущем году украинцев ожидают несколько периодов, когда нужно будет притормозить, переосмыслить, подчистить старые дела и проанализировать сделанное.

"Меркурий, отвечающий за контакты и контракты, переписку и пересылки, звонки и поездки, покупки, переезды, новые начинания будет тормозить с 17 февраля по 10 марта; с 19 июня по 12 июля; с 15 октября по 3 ноября, - поясняет Чайковская. - Поэтому в эти периоды с инициативой лучше не лезть, а заняться завершением старых, уже начатых дел, встретиться со старыми друзьями".

Ретро-Венера, отвечающая за деньги, ценности, любовные отношения будет на отдыхе с 14 мая по 25 июня, отмечает астролог. В этот период хорошо возвращать и возвращаться к старым возлюбленным, но начинать новые отношения, объявлять помолвку, заключать браки, делать уколы красоты, пластические операции нежелательно.

"Марс тоже в 2020 году заретроградит с 10 сентября по 14 ноября - в этот период хорошо завершать и закруглять марсианские вопросы, например, войны или вооруженных конфликтов, но никак не начинать что-либо в сфере Марса - а это спорт, соревнования, военные действия, бизнес, связанный с автомобилями, тренажерами", - рассказала Чайковская.

Отметим, что год Крысы начнется 25 января 2020 года и закончится 12 февраля 2021 года, а встречать Новый год мы будем все еще в компании Свиньи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что астрологи дали прогноз для Украины на 2020 год.