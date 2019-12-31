Каким будет 2020 год для разных знаков зодиака: астрологи дали прогноз на грядущий год

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Уходят последние
часы 2019-года и вот-вот настанет новое десятилетие, а покровительницей 2020-го
по Восточному календарю будет белая металлическая Крыса. Что же принесет этот
грызун разным знакам зодиака "Комментарии" узнали у астрологов.
"Особое внимание
года будет приковано к рожденным в знаке Козерога. Для них это год полной
перестройки и перезагрузки всех жизненных программ. Меньший акцент будет сделан
к рожденным под знаком Рака. У всех остальных - согласно их натальным картам", -
рассказала астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь.
Как рассказала практикующий
астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна
Чайковская, следующий год принесет "плюшки" Козерогам, Тельцам,
Девам, Скорпионам и Рыбам. С декабря 2020 года - фортуна начнет улыбаться
Водолеям, Овнам, Близнецам, Весам и Стрельцам. А вот Ракам и Львам в этом году
удача подмигнет только после преодоления препятствий, так что астролог советует
не расслабляться.
В грядущем году
украинцев ожидают несколько периодов, когда нужно будет притормозить,
переосмыслить, подчистить старые дела и проанализировать сделанное.
"Меркурий,
отвечающий за контакты и контракты, переписку и пересылки, звонки и поездки,
покупки, переезды, новые начинания будет тормозить с 17 февраля по 10 марта; с
19 июня по 12 июля; с 15 октября по 3 ноября, - поясняет Чайковская. - Поэтому
в эти периоды с инициативой лучше не лезть, а заняться завершением старых, уже
начатых дел, встретиться со старыми друзьями".
Ретро-Венера,
отвечающая за деньги, ценности, любовные отношения будет на отдыхе с 14 мая по
25 июня, отмечает астролог. В этот период хорошо возвращать и возвращаться к
старым возлюбленным, но начинать новые отношения, объявлять помолвку, заключать
браки, делать уколы красоты, пластические операции нежелательно.
"Марс тоже в 2020
году заретроградит с 10 сентября по 14 ноября - в этот период хорошо завершать
и закруглять марсианские вопросы, например, войны или вооруженных конфликтов,
но никак не начинать что-либо в сфере Марса - а это спорт, соревнования, военные
действия, бизнес, связанный с автомобилями, тренажерами", - рассказала
Чайковская.
Отметим, что год
Крысы начнется 25 января 2020 года и закончится 12 февраля 2021 года, а встречать
Новый год мы будем все еще в компании Свиньи.
Ранее
"Комментарии" сообщали, что астрологи дали прогноз для Украины на 2020 год.
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