Звезды шоу-бизнеса, салюты и флэш-мобы: как будут встречать 2020 год в разных городах страны

Вот-вот наступит новый 2020 год и в каждом городе Украины уже подготовились к его встрече. Многие украинцы с удовольствием выбираются в праздничную ночь из квартир на улицу и отмечают Новый год вместе с другими жителями. В программах городских празднований бесплатные концерты, выступления звезд, новогодние ярмарки, хороводы у главной елки города и не только. "Комментарии" сделали подборку самых интересных мероприятий в новогоднюю ночь в городах нашей страны.

Киев: у главной елки – Руслана и оркестр, а на ВДНХ – музыка разных десятилетий

На Софийской площади, у главной елки Киева, уже вовсю работает новогодний городок с "героями" сказки "Щелкунчик", аттракционами и ярмаркой. 31 декабря, начиная с 21:00, на Софии будут выступать Руслана, танц-театр "Жизнь", Назар Савко, Государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra и группа "Мандри". Различные развлечения и концерт подготовили в новогоднюю ночь и на Контрактовой площади. Отметим, что праздничный городок там украсили в стиле опошнянской керамики, а еще установили каток. С 22:00 до 4:00 Новый год отметят и в "Зимней Стране на ВДНХ". Здесь решили устроить настоящий музыкальный микс – гости услышат хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Также пройдут конкурсы и игры для всех поколений.

Харьков: встретит новое десятилетие с Винником, Серегой и Могилевской

В Харькове горожан зовут встретить праздник на площади Свободы вместе с украинскими артистами. Так, с 23:00 до 3:00 состоится новогодний концерт, на котором выступят Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега. А ровно в полночь запустят праздничный салют. Насыщенное гулянье будет и в харьковском "Диснейленде" - парке имени Максима Горького. В 23:20 начнется новогодняя сказка "Волшебный мир" и в полночь жители во с Дедом Морозом под бой часов встретят 2020 год. Продолжат гулянье пиротехническим шоу, розыгрышем призов, выступлением группы "Якось так" и дискотекой.

Днепр: пианист-виртуоз, лазерное шоу и флэш-моб

В новогоднюю ночь, 31 декабря, гостей и жителей Днепра приглашают на площадь Героев Майдана, где праздничный марафон запустят в 22:30. В программе: ди-джеи, конкурсы с призами, мастер-класс "Танцы со звездами", огненное, водное и LED-шоу. А еще тут состоится флэш-моб Дедов Морозов и выступит украинский пианист Евгений Хмара. Также днепряне могут встретить праздник на Европейской площади, где расположилась новогодняя ярмарка и пройдет праздничный концерт.

Одесса: "НеАнгелы" и хороводы на площади

Традиционно встретить Новый год одесситы смогут на Думской площади. Там в 21:00 стартует новогодний концерт с различными кавер-бендами, а также выступят группы "НеАнгелы" и "Леприконсы". Еще устроят шоу с 3D-проекцией, конкурсы и розыгрыши подарков. В полночь "выстрелит" праздничный фейерверк.

Львов: праздничный концерт под открытым небом у Оперного

Во Львове новогоднюю ночь можно будет провести на гуляниях у Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которые начнутся в 22:30. Для всех желающих бесплатно выступят группы "Троєзілля", "DykoBrass" и "Шестое чувство". Конечно же, не обойдется без веселых конкурсов и праздничных персонажей.

Мариуполь: "уличный" Новый год с караоке и конкурсами

Мариуполь будет отмечать Новый год с 19:00 и до 4:00 в Театральном сквере и парке "Веселка". В праздничной программе выступления кавер-групп ди-джеев, караоке и конкурсы, ярмарки и яркие фотозоны.

Винница: хотят встретить Новый год "по-европейски"

Винницкие власти призвали горожан в новогоднюю ночь собраться на Европейской площади и отметить Новый год в европейском духе – всем вместе провести старый год и поприветствовать новый на центральной площади города. Празднично-развлекательная программа с концертом интерактивами стартует с 23:30.

Праздничные концерты и массовые гуляния возле главных городских елок пройдут также в Тернополе, Ужгороде, Полтаве, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Николаеве, Сумах, Чернигове. Гулять можно с 17:00 и до 4:00.

Ранее портал "Комментарии" сделал подборку елок-2020, которые установили в разных городах Украины.