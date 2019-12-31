Звезды шоу-бизнеса, салюты и флэш-мобы: как будут встречать 2020 год в разных городах страны

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Вот-вот наступит
новый 2020 год и в каждом городе Украины уже подготовились к его встрече. Многие
украинцы с удовольствием выбираются в праздничную ночь из квартир на улицу и
отмечают Новый год вместе с другими жителями. В программах городских празднований
бесплатные концерты, выступления звезд, новогодние ярмарки, хороводы у главной
елки города и не только. "Комментарии" сделали подборку самых интересных мероприятий
в новогоднюю ночь в городах нашей страны.
Киев: у главной
елки – Руслана и оркестр, а на ВДНХ – музыка разных десятилетий
На Софийской площади, у главной елки Киева, уже вовсю работает новогодний городок с "героями" сказки "Щелкунчик", аттракционами и ярмаркой. 31 декабря, начиная с 21:00, на Софии будут выступать Руслана, танц-театр "Жизнь", Назар Савко, Государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra и группа "Мандри". Различные развлечения и концерт подготовили в новогоднюю ночь и на Контрактовой площади. Отметим, что праздничный городок там украсили в стиле опошнянской керамики, а еще установили каток. С 22:00 до 4:00 Новый год отметят и в "Зимней Стране на ВДНХ". Здесь решили устроить настоящий музыкальный микс – гости услышат хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Также пройдут конкурсы и игры для всех поколений.
Харьков: встретит
новое десятилетие с Винником, Серегой и Могилевской
В Харькове
горожан зовут встретить праздник на площади Свободы вместе с украинскими
артистами. Так, с 23:00 до 3:00 состоится новогодний концерт, на котором
выступят Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега. А ровно в полночь запустят
праздничный салют. Насыщенное гулянье будет и в харьковском "Диснейленде" - парке
имени Максима Горького. В 23:20 начнется новогодняя сказка "Волшебный мир" и в
полночь жители во с Дедом Морозом под бой часов встретят 2020 год. Продолжат
гулянье пиротехническим шоу, розыгрышем призов, выступлением группы "Якось так"
и дискотекой.
Днепр: пианист-виртуоз, лазерное шоу и флэш-моб
В новогоднюю
ночь, 31 декабря, гостей и жителей Днепра приглашают на площадь Героев Майдана,
где праздничный марафон запустят в 22:30. В программе: ди-джеи, конкурсы с
призами, мастер-класс "Танцы со звездами", огненное, водное и LED-шоу. А еще
тут состоится флэш-моб Дедов Морозов и выступит украинский пианист Евгений
Хмара. Также днепряне могут встретить праздник на Европейской площади, где
расположилась новогодняя ярмарка и пройдет праздничный концерт.
Одесса: "НеАнгелы"
и хороводы на площади
Традиционно встретить
Новый год одесситы смогут на Думской площади. Там в 21:00 стартует новогодний
концерт с различными кавер-бендами, а также выступят группы "НеАнгелы" и
"Леприконсы". Еще устроят шоу с 3D-проекцией, конкурсы и розыгрыши подарков. В
полночь "выстрелит" праздничный фейерверк.
Львов: праздничный концерт
под открытым небом у Оперного
Во Львове
новогоднюю ночь можно будет провести на гуляниях у Львовского национального
театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которые начнутся в 22:30. Для
всех желающих бесплатно выступят группы "Троєзілля", "DykoBrass" и "Шестое чувство". Конечно же,
не обойдется без веселых конкурсов и праздничных персонажей.
Мариуполь: "уличный"
Новый год с караоке и конкурсами
Мариуполь будет
отмечать Новый год с 19:00 и до 4:00 в Театральном сквере и парке "Веселка". В
праздничной программе выступления кавер-групп ди-джеев, караоке и конкурсы, ярмарки
и яркие фотозоны.
Винница: хотят
встретить Новый год "по-европейски"
Винницкие власти
призвали горожан в новогоднюю ночь собраться на Европейской площади и отметить
Новый год в европейском духе – всем вместе провести старый год и
поприветствовать новый на центральной площади города. Празднично-развлекательная
программа с концертом интерактивами стартует с 23:30.
Праздничные
концерты и массовые гуляния возле главных городских елок пройдут также в Тернополе,
Ужгороде, Полтаве, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Николаеве, Сумах,
Чернигове. Гулять можно с 17:00 и до 4:00.
Ранее портал "Комментарии"
сделал подборку елок-2020, которые установили в разных городах Украины.
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