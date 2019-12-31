Главные елки в разных городах Украины: у кого выше, пышнее и дороже

К Новому году все города Украины преобразились: улицы украшают яркие иллюминации и инсталляции, в разных районах города работают праздничные ярмарки, а в центре – новогодний городок во главе с красавицей-елкой. "Комментарии" сделали фотоподборку главных елок-2020 в разных городах Украины и выяснили, какие из них самые высокие, необычные или же дорогие.

Киев: Щелкунчик и полтавская тематика

Столицу Украины в этом году украшает 30-метровое новогоднее дерево, собранное из 400 сосен на Софийской площади. Для украшения использовали 750 новогодних игрушек, а еще более 3 км гирлянд. Украшение для главного новогоднего атрибута обошлось в 2,7 млн грн. При этом, праздничный городок оформили в двух тематиках: украинской, региональной - Опошня, Полтавская игрушка, а также европейской, классической – герои сказки о Щелкунчике.









Харьков: самая высокая елка и дом Деда Мороза за 6 млн грн

Елка из Харькова все также остается самой высокой в Украине – 40,5 метров. Украсили новогоднюю красотку световыми кристаллами, светодиодными шарами, бусами, звездой и стробоскопами. В этом году в традиционном новогоднем городке на площади Свободы построили дом Деда Мороза – помещение, которое простоит на площади лишь в период праздником, обошлось в 6 млн грн из горбюджета. Также на улицах Пушкинской и Сумской повесили "звездное небо": подвески-иллюминации в виде золотистых звезд и кристаллов стоимостью 17 и 18 млн грн. По данным общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр", на новогодние украшения из горбюджета ушло более 70 млн грн.









Винница: рекорд и золотистые шишки

Главную елку Винницы в Центральном парке культуры и отдыха украсили огромными шишками в золотистых тонах. Новогодняя красавица обошлась городу в 196 тыс грн. Кроме того, Винницкая елка установила украинский рекорд как самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом, который не имеет аналогов в Украине. Высота этой елки составляет 29 метров, а вес - более 75 тонн.





Днепр: нарядная звезда и символ года

Днепровская красавица на площади Героев Майдана имеет высоту 26 метров, а украшена светодиодными игрушками и гирляндами, а вверху - восьмиконечной Рождественской звездой. У подножия разместили фотозону с символом 2020 года – Крысой.





Львов: отдали предпочтение иллюминации

Львов получил свою новогоднюю красавицу в подарок от одной из местных компании. Высота елки 17,5 метров, а украсили ее лаконично, но со вкусом – множеством гирлянд. Традиционно красавицу поставили перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой.





Черновцы: живая лесная красавица от местного жителя

Черновцам в этом году новогодний символ достался в подарок от местного жителя. Так, черновчанин попросил коммунальщиков снести у него во дворе 27-метровую елку, но власти решили забрать дерево на Соборную площадь и украсить к Новому году. Нарядности лесной красотке добавляют дизайнерские украшения белого цвета.





ОДЕССА. На Думской площади сияет 20-метровая новогодняя красавица. Изюминкой убранства елки стал дюролайт — прозрачный шнур со светодиодами внутри.





ЗАПОРОЖЬЕ. На площади Маяковского традиционно расположилась главная елка города – 25-метровая искусственная конструкция.





ПОЛТАВА. Как в прошлом году, в городе установили новогоднюю елку-шатер высотой около 20 м.





В РОВНО - живая елка высотой 23 метра и возрастом 55 лет.





СУМЫ. Третий год подряд ставят искусственное 18-метровое дерево.





ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Главная елка города зажглась самой первой в областных центрах Украины – 1 декабря. 18-метровую искусственную инсталляцию украшают гирлянды и шары.





ХЕРСОН: главный символ Нового года – искусственная 18-метровая конструкция, которую уже успели повредить. По данным полиции, причин может быть две – некачественная работа коммунальщиков при установке или же вандализм.





ЧЕРНИГОВ. Главная елка города - 18-метровая искусственная красавица, украшенная украинскими орнаментами.





ЖИТОМИР. Живую лесную красавицу высотой 17 метров украсили разноцветными игрушками бантами и гирляндами.





УЖГОРОД. 14-метровую елку подарили жители улицы Лайоша Кошута. На лесную красавицу повесили шары белого, желтого, серебряного и красного цветов, и гирлянды.





ТЕРНОПОЛЬ: 19-метровой елке поменяли каркас.





КРОПИВНИЦКИЙ: елка высотой 14 метров и светодиодная зона.





МАРИУПОЛЬ: сразу две главных елки – на Театральной площади и в парке "Веселка".





ИВАНО-ФРАНКОВСК: украсили искусственную конструкцию 3D-иллюминацией.





В ЧЕРКАССАХ впервые поставили не живую ель, а искусственную конструкцию.





НИКОЛАЕВ: искусственная ель высотой 22 метра с прошлых годов и новинка-инсталляция.





В ЛУЦКЕ украсили сразу три живых ели.

Ранее "Комментарии" рассказали о том, как собираются праздновать Новый год в разных городах Украины.



