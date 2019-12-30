Бизнесмен, преподаватель и мнимый обидчик Захарченко: кто вернулся из плена боевиков

В Офисе президента огласили полный список из 76 человек, которые несколько лет провели в плену на Донбассе и вчера вернулись в Украину. Большинство из экс-узников – гражданские лица, которых удерживали в так называемых изоляторах или тюрьмах за шпионскую или террористическую деятельность.

Так, Аллу Ярмышко два года назад увезли из собственной квартиры в Донецке, обвинив в шпионаже. Дома же у Аллы остался сын с ограниченными возможностями, который не мог обойтись без помощи и содержания. По тем же обвинениям Марину Чуйкову задержали год назад на блокпосту, когда она возвращалась с временно оккупированной территории от больной матери домой, в Украину. В том же году боевики сняли с рейсового автобуса Александра Тимофеева. По словам его супруги, которая ехала вместе с ним и не была задержана, боевики не объяснили, почему задерживают Александра, и применили в его отношении пытки.

Еще один освобожденный – бизнесмен Максим Теорентер, которого задержали за якобы попытку убийства боевика Александра Захарченко еще в 2016-м. Домой также вернулся Олег Галазюк, которого считали пропавшим без вести: блогер и преподаватель вуза исчез в 2014 году.

Полный список вернувшихся из плена украинцев можно найти на сайте Офиса президента. Помимо военных, которые попали в плен, защищая целостность нашей территории, большинство гражданских сочли сотрудниками или "пособниками" СБУ.



