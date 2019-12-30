Вернули не всех: еще 300 украинцев могут оставаться в плену «Л/ДНР»

В плену самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик могут оставаться еще около 300 наших сограждан. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает "Укринформ".

По ее словам, есть доказательство того, что около сотни человек все еще находятся в "изоляторах" террористов: у этих украинцев есть документы, и им передают передачки родные. Однако у гуманитарной группы есть предположение, что еще две сотни человек удерживают там без документов. Лутковская обещает, что об этих 300 украинцах не забудут, и продолжат вести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", вчера состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.