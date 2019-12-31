Украина пережила самый теплый год в истории

Погода в Украине в 2019 году установила рекорд – уходящий год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Украине. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, передает "Сегодня".



Отмечается, что 2019 год стал самым теплым с 1881 года. В частности, средняя температура воздуха в столице Украины была на уровне 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы в 7,7 градусов. Кроме того, в этом году был побит рекорд аномально теплого 2015 года, когда средняя температура воздуха в Киеве была на уровне 10,5 градусов.

В обсерватории говорят, что в уходящем году все 12 месяцев устанавливали температурные рекорды. Особенно теплым в 2019 году был июнь, когда средняя температура воздуха находилась на уровне 26,6 градусов. Кроме того, в Киеве раньше температура воздуха в декабре не превышала 15 градусов, и только в этом году 19 декабря столбики термометров поднялись до отметки в 15,2 градуса. Отмечается, что за 139 лет наблюдений температура воздуха в столице Украины в среднем выросла на 3 градуса.

Кроме того, в 2019 году температурные рекорды обновлялись 30 раз.

Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как в Бухаресте.

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