Украина пережила самый теплый год в истории

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Погода в Украине в 2019 году установила рекорд – уходящий год стал
самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Украине. Об этом
свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени
Срезневского, передает "Сегодня".
Отмечается, что 2019 год стал самым теплым с 1881 года. В
частности, средняя температура воздуха в столице Украины была на уровне 10,6
градусов, что на 2,9 градуса выше нормы в 7,7 градусов. Кроме того, в этом году
был побит рекорд аномально теплого 2015 года, когда средняя температура воздуха
в Киеве была на уровне 10,5 градусов.
В обсерватории говорят, что в уходящем году все 12 месяцев устанавливали
температурные рекорды. Особенно теплым в 2019 году был июнь, когда средняя
температура воздуха находилась на уровне 26,6 градусов. Кроме того, в Киеве
раньше температура воздуха в декабре не превышала 15 градусов, и только в этом
году 19 декабря столбики термометров поднялись до отметки в 15,2 градуса.
Отмечается, что за 139 лет наблюдений температура воздуха в столице Украины в
среднем выросла на 3 градуса.
Кроме того, в 2019 году температурные рекорды обновлялись 30 раз.
Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой
была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как в Бухаресте.
Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода
в Украине в новогоднюю ночь.
Новости партнеров
Новости