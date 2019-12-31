Украинцев с Новым годом поздравили полярники со станции "Академик Вернадский"

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12 участников летней экспедиции с антарктической станции
"Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом и Рождеством,
сообщает пресс-служба Минобразования.
Полярники пожелали украинцам добра, искренних улыбок,
радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне.
“В Новом 2020 году желаем всем покорения новых вершин и
научных открытий, ярких эмоций, мирного неба над головой, солнца на улице и в
каждой семье", - идет речь в поздравлении.
Как сообщало издание "Комментарии", в последний
день уходящего года украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, решили записать видео обращение, чтобы поздравить всех
с наступающим Новым годом.
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