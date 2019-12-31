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Украинцев с Новым годом поздравили полярники со станции "Академик Вернадский"

Полярники поздравили украинцев с новогодними праздниками

сегодня, 17:10
Автор:

• Наталья Шевченко

12 участников летней экспедиции с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Минобразования.

 

Полярники пожелали украинцам добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне.

“В Новом 2020 году желаем всем покорения новых вершин и научных открытий, ярких эмоций, мирного неба над головой, солнца на улице и в каждой семье", - идет речь в поздравлении.

Как сообщало издание "Комментарии", в последний день уходящего года украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, решили записать видео обращение, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.

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Источник: https://comments.ua/
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