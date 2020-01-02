Война на Донбассе: сколько оккупантов погибли в "Л/ДНР" за год

В пресс-службе ООС отчитались о потерях, которые понес противник на Донбассе в минувшем году. Так, согласно данным пресс-службы штаба, в 2019-м погибли 619 человек, которые воевали на стороне российско-оккупационных войск.

Кроме того, как сообщает украинская разведка, различные ранения и травмы получили 939 человек со стороны так называемых "ЛНР" и ДНР". Украинской армии за год удалось повредить 110 единиц вражеской техники. В ООС говорят о том, что в наступившем 2020 году они продолжают давать отпор и сдерживать наступление, которое ведется со стороны РФ и оккупантов.

Ранее мы сообщали о том, что первый день 2020 года на Донбассе выдался неспокойным: оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошлые сутки, 1 января, в районе проведения Операции объединенных сил боевики осуществили три обстрела. К сожалению, из-за вражеских обстрелов был ранен украинский защитник.