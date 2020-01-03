Авиакатастрофа в Казахстане: парень спас беременную соседку

В Казахстане удостоили награды 23-летнего парня – пассажира самолета, который потерпел крушение в Алматы 27 декабря. Темирлан Кадауов во время падения воздушного судна прикрыл собой соседку, которая находится на пятом месяце беременности. Об этом информирует местная полиция.

Так, Темирлану вручили медаль за отвагу, проявленную в экстренной ситуации. Невзирая на собственную травму, парень прикрыл собой беременную женщину, а после эвакуации помогал вытягивать других пострадавших. По словам спасенной Темирланом девушки по имени Гулим, он не только прикрыл ее, но и оказал психологическую помощь. Более того, он уступил ей место вначале полета, поэтому его зажало сильнее.







Напомним, авиакатастрофа произошла с самолетом компании Bek Air, на борту которого находилось 98 человек. Сразу после взлета воздушное судно не смогло набрать высоту и во время приземления врезалось в недостроенный двухэтажный дом. В результате трагедии погибло 12 человек, еще 60 находятся в больницах с различными травмами. Среди них – двое украинцев, которые получили травмы позвоночника.

Также "Комментарии" сообщали о героизме полицейского Жаксылыка Султанова, который с напарниками вытаскивал погибших и увидел лежащую с младенцем женщину. По словам Султанова, она находилась в шоковом состоянии: у нее были сломаны обе ноги и травмирована рука. Второй она прижимала к груди мальчика, и когда полицейский сказал, что отнесет его медикам, мать моргнула в знак согласия и заплакала. На видео видно, как правоохранитель бежит с малышом к медикам. Позже Султанов сказал, что ребенок – совсем кроха, и он боялся, что помимо возможных травм, мальчик получит еще и обморожение.