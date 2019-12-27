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Авиакатастрофа в Казахстане: полицейский спас младенца, мать которого сильно пострадала

Когда правоохранитель сказал, что отнесет мальчика медикам, мать моргнула в знак согласия и заплакала

сегодня, 16:28
Автор:

• Елена Волкова

Среди полусотни пострадавших в результате сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане оказался годовалый малыш. Ребенка спас один из местных правоохранителей, который нашел ребенка возле частного дома, в который врезался самолет. Об этом передает местное издание Tengrinews.kz.

По словам полицейского Жаксылыка Султанова, сначала они с напарниками вытаскивали погибших, а когда обошли самолет, направились в сторону постройки. Там они увидели лежащую с младенцем женщину. По словам Султанова, она находилась в шоковом состоянии: у нее были сломаны обе ноги и травмирована рука. Второй она прижимала к груди мальчика, и когда полицейский сказал, что отнесет его медикам, мать моргнула в знак согласия и заплакала. На видео видно, как правоохранитель бежит с малышом к медикам. Позже Султанов сказал, что ребенок – совсем кроха, и он боялся, что помимо возможных травм, мальчик получит еще и обморожение. Пока о состоянии мамы и ребенка ничего неизвестно, на месте продолжают работать эксперты.

Как уже сообщали "Комментарии", сегодня в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы.  Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице.

Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил  – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.

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