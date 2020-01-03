Число погибших в авиакатастрофах в мире вдвое уменьшилось

Смертность от авиакатастроф снизилась более, чем на 50%, в 2019 году по всему миру. Об этом информирует ВВС.

Исследование нидерландской консалтинговой компании To70 показало, что в 2019 году было зарегистрировано 257 смертей в авиакатастрофах, тогда как в 2018 году - 534. При этом, в марте прошлого года произошло масштабное крушение Boeing 737 Max в Эфиопии, унесшее жизнь 157 человек.

Сообщается, что в 2019 году произошло 86 аварий с участием крупных коммерческих самолетов. В частности, восемь несчастных случаев со смертельным исходом: общее число погибших составило 257 человек. Для сравнения, в 2018 году аварий было 160.

Согласно отчету, на на каждые 5,58 млн рейсов приходится по одному летальному случаю. Поэтому сообщается, что 2019 год стал одним из самых безопасных для коммерческой авиации.

Стоит отметить, что среди жертв учитывались и пассажиры, и экипаж самолета, и жертвы, погибшие на земле. Исследование проанализировало деятельность наиболее используемых самолетов, в том числе, в военных целях, а не включены в отчет были только небольшие пригородные самолеты и некоторые меньшие турбовинтовые самолеты.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что во время недавней авиакатастрофе в Казахстане парень спас беременную соседку.