С февраля в Украине отключат все таксофоны

В следующем месяце украинцы не будут иметь возможности пользоваться услугами таксофонов. Об этом сообщили в ПАО "Укртелеком".

Так, "Укртелеком" 1 февраля 2020 года решил прекратить предоставление услуг фиксированной телефонной связи, осуществляемых с помощью универсальных таксофонов общества. Поэтому воспользоваться таксофонами украинцы смогут до конца января. Отметим, что с таксофонов можно бесплатно обращаться к экстренным службам, а также звонить по сокращенным номерам фиксированной телефонной сети, местным и междугородним телефонным номерам.

Напомним, что перед этим "Укртелеком" заявлял, что современная связь не оставляет места таксофонам. Такой вывод можно сделать, например, сравнив количества разговоров с помощью таксофонов. Так, в 2017 году ежемесячно люди общались в такой способ 900 тыс минут, а в 2019 году - было меньше 380 тыс минут. Сейчас "Укртелеком" насчитывает около 4,8 тыс таксофонов, почти все из них – в городах. Средний показатель за день достигает лишь 2,5 минуты бесед с помощью таксофонов. Да и материальное содержание таксофонов вызывает трудности: оборудование, которое установлено, очень устарело, а нового – страна не производит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подорожание звонков с домашнего телефона в Украине решили отложить.