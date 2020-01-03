С февраля в Украине отключат все таксофоны

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В следующем месяце украинцы
не будут иметь возможности пользоваться услугами таксофонов. Об этом сообщили в ПАО
"Укртелеком".
Так, "Укртелеком" 1 февраля 2020
года решил прекратить предоставление услуг фиксированной телефонной связи, осуществляемых
с помощью универсальных таксофонов общества. Поэтому воспользоваться таксофонами
украинцы смогут до конца января. Отметим, что с таксофонов можно бесплатно
обращаться к экстренным службам, а также звонить по сокращенным номерам фиксированной
телефонной сети, местным и междугородним телефонным номерам.
Напомним, что перед этим "Укртелеком"
заявлял, что современная связь не оставляет места таксофонам. Такой вывод можно
сделать, например, сравнив количества разговоров с помощью таксофонов. Так, в 2017
году ежемесячно люди общались в такой способ 900 тыс минут, а в 2019 году - было меньше 380 тыс минут. Сейчас "Укртелеком" насчитывает около 4,8 тыс таксофонов,
почти все из них – в городах. Средний показатель за день достигает лишь 2,5 минуты бесед с помощью таксофонов. Да и материальное содержание таксофонов вызывает
трудности: оборудование, которое установлено, очень устарело, а нового – страна не производит.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что подорожание звонков с домашнего телефона в Украине решили
отложить.
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