Стало известно, что чаще всего искали в украинской "Википедии" в 2019 году

Украиноязычные интернет-пользователи перестали отыскивать в украинской "Википедии" информацию о Шевченко, зато заинтересовались событиями вокруг Зеленского и ПЦУ. Топ-50 самых популярных статей украинской "Википедии" 2019 года опубликовал блог общественной организации "Викимедиа Украина".

В сообщения говорится, что впервые за 10 лет статьи "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко" слетели с первых ступеней рейтинга. В 2019 году самой популярной стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ", у которой больше 1 млн просмотров. Тема перехода парафий впервые принесла украиноязычному разделу "Википедии" отметку в миллион просмотров для одной статьи.

Вторым стала статья "Зеленский Владимир Александрович" - 85 тыс просмотров, которая ранее не входила и в топ-50, а третьей – "Украина" с 83 тыс просмотров. В десятку самых читаемых тем вошли статьи под заголовками "Выборы Президента Украины 2019", "Шевченко Тарас Григорьевич", "Порошенко Петр Алексеевич", "Киев", "Вторая мировая война", "Чернобыльская катастрофа" (впервые попав в топ) и "Франко Иван Яковлевич".

Отмечается, что больше всего позиций потеряла статья о военном положении: количество посещений сократилось в 20 раз, даже в топ-1000 не попала в этом году. Также немало поисковых запросов были о современных политических, общественных деятелях Украины, хотя и много читают и об исторических украинских персонах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине определили слово года-2019.