Стало известно, что чаще всего искали в украинской "Википедии" в 2019 году

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Украиноязычные
интернет-пользователи перестали отыскивать в украинской "Википедии" информацию о
Шевченко, зато заинтересовались событиями вокруг Зеленского и ПЦУ. Топ-50
самых популярных статей украинской "Википедии" 2019 года опубликовал блог
общественной организации "Викимедиа Украина".
В
сообщения говорится, что впервые за 10 лет статьи "Украина" и "Тарас
Григорьевич Шевченко" слетели с первых ступеней рейтинга. В 2019 году самой популярной
стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ", у которой больше 1 млн просмотров.
Тема перехода парафий впервые принесла украиноязычному разделу "Википедии" отметку
в миллион просмотров для одной статьи.
Вторым
стала статья "Зеленский Владимир Александрович" - 85 тыс просмотров, которая
ранее не входила и в топ-50, а третьей – "Украина" с 83 тыс просмотров. В
десятку самых читаемых тем вошли статьи под заголовками "Выборы Президента
Украины 2019", "Шевченко Тарас Григорьевич", "Порошенко Петр Алексеевич", "Киев",
"Вторая мировая война", "Чернобыльская катастрофа" (впервые попав в топ) и "Франко
Иван Яковлевич".
Отмечается,
что больше всего позиций потеряла статья о военном положении: количество посещений
сократилось в 20 раз, даже в топ-1000 не попала в этом году. Также
немало поисковых запросов были о современных политических, общественных деятелях Украины, хотя и много читают и об исторических украинских персонах.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что в Украине определили слово года-2019.
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