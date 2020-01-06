В Украине отмечают Сочельник Рождества

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Накануне Рождества, 6 января, прихожане ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ, а
также большинство украинских евангельских христиан отмечают Сочельник.
В мире большинство православных христиан Рождество празднуют
25 декабря. Однако, 7 января, кроме украинских православных, все еще празднуют
Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние
монастыри на Афоне, Армянская апостольская церковь, некоторые группы
протестантов и коптская церковь.
Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в
хлеву Дева Мария родила Спасителя мира - Иисуса Христа. Первыми, кто поздравил
новорожденного, были пастухи. Позже к младенцу пришли волхвы-мудрецы с Востока.
Сочельник - заключительный день Рождественского поста.
Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво
- размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название
празднику.
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