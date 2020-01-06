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В Украине отмечают Сочельник Рождества

На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста

сегодня, 12:20
Автор:

• Ольга Чародий

Накануне Рождества, 6 января, прихожане ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ, а также большинство украинских евангельских христиан отмечают Сочельник.

В мире большинство православных христиан Рождество празднуют 25 декабря. Однако, 7 января, кроме украинских православных, все еще празднуют Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, Армянская апостольская церковь, некоторые группы протестантов и коптская церковь.

Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в хлеву Дева Мария родила Спасителя мира - Иисуса Христа. Первыми, кто поздравил новорожденного, были пастухи. Позже к младенцу пришли волхвы-мудрецы с Востока.

Сочельник - заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво - размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

 Ранее портал "Комментарии" сообщал, что праздничное застолье, которое разрушает все принципы здорового питания, продлится еще минимум до Рождества. В связи с этим, эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут сохранить не только фигуру, но и здоровье после праздников.

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