"Весна" со снегом: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня всю Украину ожидают осадки в виде дождя и снега. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, минусовые отметки будут только ночью, а днем минимальная температура в +1 градус ожидается в Ужгороде.

Так, согласно прогнозу, мокрый снег выпадет в Харькове, Сумах, Донецке и Луганске, где столбики термометров покажут +2+4 градусов. На градус теплее будет в Киеве, Чернигове, Черкассах, Днепре, Кропивницком, Виннице, Житомире и других городах (смотри иллюстрацию). На западе страны температура, преимущественно, составит +4+6 градусов тепла. Столько же ожидается в Николаеве, а вот в Одессе столбики термометров покажут максимум этого дня – до 8-ми градусов тепла. Здесь, а также в Херсоне ожидается сухая погода и солнце.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в дальнейшем существенных перемен в погоде не предвидится. Украинцам стоит подготовиться к небольшой плюсовой температуре и сырости, которая окутает регионы. Снег на этой неделе ожидать не стоит.

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