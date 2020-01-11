Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в воскресенье

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В воскресенье, 12 января, в Украине ожидается теплая погода без
существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского
гидрометеорологического центра.
Температура воздуха в среднем по стране завтра составит 0…+2
градуса днем и -2…0 градусов ночью. Теплее всего завтра будет в западных
областях, где температура воздуха днем будет на уровне +1…+6 градусов, а ночью
– +2…-3 градуса. В Карпатах завтра ожидается небольшой мокрый снег.
В центральной части Украины ожидается переменная облачность,
существенных осадков синоптики не прогнозируют, но предупреждают о гололедице
ночью и утром. Температура воздуха в течение суток будет находиться на уровне -3…+2
градусов.
На востоке нашей страны тоже синоптики прогнозируют переменную
облачность, ночью и утром – гололедицу. Температура воздуха так же, как и в
центральной части страны будет на уровне -3…+2 градусов.
На юге Украины будет ожидается переменная облачность, возможны
небольшие осадки. Температура воздух ночью будет на уровне -2…+4 градуса, а
днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.
Ранее "Комментарии" писали, что метеорологи предостерегают
украинцев, находящихся в Карпатах, об опасности. В ГСЧС предупреждают, что в
западном регионе существует угроза
схода лавин. Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Украине
ожидается оттепель, поэтому в высокогорье восточной части Закарпатской области
есть значительная снеголавинная опасность. Кроме того, снег может сойти с
вершин в некоторых районах Ивано-Франковской области.
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