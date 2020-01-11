Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в воскресенье

В воскресенье, 12 января, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.



Температура воздуха в среднем по стране завтра составит 0…+2 градуса днем и -2…0 градусов ночью. Теплее всего завтра будет в западных областях, где температура воздуха днем будет на уровне +1…+6 градусов, а ночью – +2…-3 градуса. В Карпатах завтра ожидается небольшой мокрый снег.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют, но предупреждают о гололедице ночью и утром. Температура воздуха в течение суток будет находиться на уровне -3…+2 градусов.

На востоке нашей страны тоже синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и утром – гололедицу. Температура воздуха так же, как и в центральной части страны будет на уровне -3…+2 градусов.

На юге Украины будет ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздух ночью будет на уровне -2…+4 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что метеорологи предостерегают украинцев, находящихся в Карпатах, об опасности. В ГСЧС предупреждают, что в западном регионе существует угроза схода лавин. Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Украине ожидается оттепель, поэтому в высокогорье восточной части Закарпатской области есть значительная снеголавинная опасность. Кроме того, снег может сойти с вершин в некоторых районах Ивано-Франковской области.

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