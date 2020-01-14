Украинцы отправлялись в путешествия на самолетах в 2019 году на 30% чаще, - Госпогранслужба

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В прошедшем году украинские границы стали чаще пересекать воздушным и морским
путем, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров
Украины.
Всего в 2019 году пограничники осуществили оформление и проверку
документов более 102 млн человек. В Кабмине число называют рекордным.
В частности, выросло количество путешественников, как в Украине, так и за пределы страны,
которые выбирают для поездок воздушный транспорт. В прошлом году самолетами украинскую границу пересекли на 24% больше людей - 20,6 млн человек, тогда как в 2018 году –
таких было 16,7 млн. По данным Государственной пограничной службы Украины, украинцы-путешественники
стали на 30% чаще выбирать воздушные поездки: в 2018 году - 11,6 млн человек, в
2019 - 15,1 млн.
К тому же, повысилась популярность морского сообщения. Так, морским
транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли около 400 тыс человек. В
ГПСУ говорят, что хоть показатель в общем пассажиропотоке является невысоким, но по сравнению с 2018 годом - вырос на 11,5%.
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