Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украинцы отправлялись в путешествия на самолетах в 2019 году на 30% чаще, - Госпогранслужба
НОВОСТИ Все новости

Украинцы отправлялись в путешествия на самолетах в 2019 году на 30% чаще, - Госпогранслужба

Выросло количество путешествий украинцев на самолетах, а также чаще стали пользоваться морским транспортом

сегодня, 12:41
Автор:

• Таисия Ерохина

В прошедшем году украинские границы стали чаще пересекать воздушным и морским путем, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины.

Всего в 2019 году пограничники осуществили оформление и проверку документов более 102 млн человек. В Кабмине число называют рекордным.

В частности, выросло количество путешественников, как в Украине, так и за пределы страны, которые выбирают для поездок воздушный транспорт. В прошлом году самолетами украинскую границу пересекли на 24% больше людей - 20,6 млн человек, тогда как в 2018 году – таких было 16,7 млн. По данным Государственной пограничной службы Украины, украинцы-путешественники стали на 30% чаще выбирать воздушные поездки: в 2018 году - 11,6 млн человек, в 2019 - 15,1 млн.

К тому же, повысилась популярность морского сообщения. Так, морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли около 400 тыс человек. В ГПСУ говорят, что хоть показатель в общем пассажиропотоке является невысоким, но по сравнению с 2018 годом - вырос на 11,5%.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что обнародован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/u-2019-roci-gromadyani-chastishe-podorozhuvali-morem-ta-povitryam
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...