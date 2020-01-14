Возвращение спасателей из Ирана: "Ищешь что-то и случайно вытягиваешь башмачок с пол-ладони"

Сегодня из Ирана в Украину вернулся спецотряд из 15-ти наших спасателей, которые последние шесть дней выполняли технические задачи после крушения украинского лайнера в Тегеране. "Комментариям" удалось пообщаться с одним из сотрудников ГСЧС, который по прилете поделился с нами неоднозначными впечатлениями после пребывания в зоне конфликта. Охрана с автоматами, десятки чехлов без мобильных, пустые кошельки и жуткие находки – все это не могло оставить равнодушным даже самых стойких мужчин, которые уже многое повидали.

Из-за продолжающегося расследования мужчина не называет свое имя, однако охотно рассказывает о том, что увидел в Иране за эти дни. "Украинская команда – это 15 спасателей и около 30 экспертов различных служб. Мы должны были выполнить первый этап работы: отсортировать огромную кучу из вещей, которые собрали с места крушения и вывезли на открытую площадку. Затем мы должны были собирать из обломков сам "Боинг", - рассказывает о поставленных перед ними задачах наш собеседник. Изначально, увидев огромную "гору" из личных вещей погибших, эксперты дали спасателям три дня на сортировку, однако наши спецы справились за день. "Вещи, сумки, чемоданы, разбитые ноутбуки. Ищешь что-то и случайно вытягиваешь детский башмачок размером с пол-ладони, - вздыхает спасатель. – Единственное – мы не нашли ни единого мобильного телефона, хотя везде были разбросаны десятки чехлов от "Айфонов". Пустыми были и кошельки. Ранее этим занимались местные правоохранители, но мы не знаем, изымали ли эти вещи под протокол".

Среди так называемой горы, которая осталась после крушения "Боинга", спасатели также нашли книгу на украинском языке и журналы, принадлежащие кому-то из соотечественников. "Но где чья вещь понять было невозможно. Далее этим занимались криминалисты, мы же оставшиеся дни подготавливали части "Боинга" для дальнейшей работы", - поясняет спасатель.

Наших экспертов удивило отношение местных жителей. "Когда мы только прилетели в Иран и ждали, когда выдадут спецпропуски, две местные женщины, увидев ребят в спецодежде с надписью Ukraine, попытались уступить им место и предложили присесть, - вспоминает сотрудник ГСЧС. – Иранцы чувствуют свою вину и не хотят войны".

Невзирая на все увиденное после катастрофы, спасатель признается: то, что они делали в Иране – мелочь по сравнению с тем, какую работу им довелось проделать после страшного пожара в одесском колледже. "В Иране было проще в плане работы, в Одессе мы "пахали" без сна, там было действительно страшно".

