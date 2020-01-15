Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Депутат Соболев объявил награду за заказчика его убийства
НОВОСТИ Все новости

Депутат Соболев объявил награду за заказчика его убийства

В результате покушения был убит 3-х летний сын Соболева

сегодня, 14:28
Автор:

• Сергей Медведев

Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить  2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции.

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", заявил Соболев.

Депутат также уточнил, что готов направить вознаграждение на нужды полиции, если информацию получат правоохранители. Соболев также сообщил, что по крайней мере два человека, причастные к покушению, "гуляют по стране". Адвокат потерпевшего Егор Бодров в свою очередь добавил, что следствию стоит привлекать Соболева к процессу расследования преступления, жертвой которого стал сын депутата.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев проводит собственное расследование о покушении на его жизнь, в результате которого погиб его трехлетний сын Саша.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/635742.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...