Депутат Соболев объявил награду за заказчика его убийства

Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции.

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", заявил Соболев.

Депутат также уточнил, что готов направить вознаграждение на нужды полиции, если информацию получат правоохранители. Соболев также сообщил, что по крайней мере два человека, причастные к покушению, "гуляют по стране". Адвокат потерпевшего Егор Бодров в свою очередь добавил, что следствию стоит привлекать Соболева к процессу расследования преступления, жертвой которого стал сын депутата.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев проводит собственное расследование о покушении на его жизнь, в результате которого погиб его трехлетний сын Саша.

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