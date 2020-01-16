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В Киеве возобновили движение по улице возле Ocean Plaza

Ремонт асфальта возле Ocean Plaza завершили

сегодня, 01:40
Автор:

• Ольга Чародий

В Киеве возобновили движение по улице Антоновича возле Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В настоящее время транспортное движение по улице восстановлено.

Ранее повреждение трубопровода возле ТРЦ "Ocean Plaza" было ликвидировано. 

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что недалеко от торгового центра "Ocean Plaza" порвалась труба теплотрассы произошел подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии. В результате происшествия четыре человека – трое мужчин и одна женщина – остаются в Ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу. "Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - рассказал начальник КП "Киевтеплоэнерго" Александр ПелипишинВ результате ЧП около трех тысяч потребителей систем отопления остались с холодными батареями, однако уже утром теплосети начали восстанавливать работу в связи с активной работой службы по устранению аварийных ситуаций.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/na_vulitsi_antonovicha_likviduvali_poshkodzhennya_truboprovodu_ta_vidnovili_transportniy_rukh_vulitseyu/
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