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Суд арестовал экс-главу Одесской налоговой

Подозреваемой в даче взятки также назначили залог

сегодня, 15:43
Автор:

• Сергей Медведев

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для и.о. руководителя управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области Натальи Чеботаревой. Об этом сообщила пресс-служба  Специальной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

 Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и заключил чиновницу под стражу. Арест будет действовать до 2 марта 2020 года. Впрочем, Чеботарева может выйти на свободу и раньше, если внесет залог в сумме 904 тыс. гривен.

Следствие считает, что подозреваемая предложила прокурору 25 тыс. долларов взятки взамен на непривлечение сотрудников налоговой к ответственности за коррупцию. В данный момент следователи устанавливают других участников преступления.


Как сообщал портал "Комментарии", в Одесской области отстранено все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначена проверка.


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