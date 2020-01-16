В Минобороны уточнили, юноши какого возраста подпадают под призыв этой весной

Юношей 18 и 19 лет этой весной не будут призывать в армию в обязательном порядке. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Так, в апреле этого года не будут привлекать юношей в возрасте 18-19 лет к срочной службе, за исключением их добровольного желания вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

"Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому являются обращения, которые мы получаем", - написал министр обороны.

Загорднюк подчеркнул, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Поэтому и Зеленский подписал сегодня указ в рамках настоящего закона. Так что весной повестки из военкоматов следует ждать только юношам от 20 лет.

Кроме того, министр добавил, что тема анонсированной ранее реформы призыва прорабатывается. Загороднюк пообещал, что процесс реформирования и изменения законодательства будут прозрачными, а к обсуждению привлекут общественность.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно возраста и сроков призыва в украинскую армию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!