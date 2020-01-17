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Экс-глава Одесской налоговой вышла под залог

На экс-чиновницу надели электронный браслет

сегодня, 12:30
Автор:

• Сергей Медведев

Наталья Чеботарева, которая занимала должность исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы в Одесской области вышла из-под стражи. За чиновницу внесли залог, размер которого составил 904 тыс. гривен. Находясь на свободе, Чеботарева обязана носить электронный браслет слежения.

Напомним, что экс-начальницу Одесской налоговой подозревают в даче взятки в размере 25 тыс. долларов, которую она намеревалась вручить прокурору. Накануне Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей либо внесение залога.

Как сообщал портал "Комментарии", В Одесской области отстранено все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначена проверка.  Об этом заявил руководитель ГНС Украины Сергей Верланов. По его словам, такой шаг он сделал после того, как детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/eks-glava-odesskoy-nalogovoy-vyshla-iz-pod-1579256169.html
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