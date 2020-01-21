ЕС, НАТО или Таможенный союз: как изменилось мнение украинцев относительно интеграции за последние годы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Почти две трети населения -
64% - считают, что Украине необходимо интегрироваться с ЕС. Такие данные
опубликовали на сайте фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива,
согласно результатам опроса.
Меньшее количество - 13% - не
против вступления в Евразийский экономический союз, а вот 23% - определиться не смогли.
Отметим, что после 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают
членство в ЕС – с 46% в 2013 году до 57% в 2014 году. И постепенно увеличилось количество поддержки евроинтеграции до 64% в 2019 году. Число сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и
Казахстана уменьшается, говорится в сообщении: с 36% в 2013-м до 16% в 2014-м, и продолжая
снижаться до 13% в прошлом году.
Однако согласно инфографики
социологов фонда, в 2017 году за Таможенный союз выступили 10,8%, тогда как в 2018 – 12,5%,
а в прошлом году – 12,7% опрошенных.
Добавим, что идею коалиции с НАТО ради
усиление безопасности поддержал 51% опрошенных. При этом, это самый высокий процент по
все время проведения опросов. Есть и 6% граждан, которые уверены в необходимости военного
союза с Россией и странами СНГ.
Ранее "Комментарии" рассказали,
что большинство украинцев считают оптимальным использование русского языка в
частной жизни, если украинский будет единственным государственным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости