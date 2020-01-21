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ЕС, НАТО или Таможенный союз: как изменилось мнение украинцев относительно интеграции за последние годы

Вступление в НАТО поддержало наибольшее количество опрошенных за последние шесть лет

21 января 2020, 14:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Почти две трети населения - 64% - считают, что Украине необходимо интегрироваться с ЕС. Такие данные опубликовали на сайте фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, согласно результатам опроса.

Меньшее количество - 13% - не против вступления в Евразийский экономический союз, а вот 23% - определиться не смогли. Отметим, что после 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают членство в ЕС – с 46% в 2013 году до 57% в 2014 году. И постепенно увеличилось количество поддержки евроинтеграции до 64% в 2019 году. Число сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана уменьшается, говорится в сообщении: с 36% в 2013-м до 16% в 2014-м, и продолжая снижаться до 13% в прошлом году.

Однако согласно инфографики социологов фонда, в 2017 году за Таможенный союз выступили 10,8%, тогда как в 2018 – 12,5%, а в прошлом году – 12,7% опрошенных.

Добавим, что идею коалиции с НАТО ради усиление безопасности поддержал 51% опрошенных. При этом, это самый высокий процент по все время проведения опросов. Есть и 6% граждан, которые уверены в необходимости военного союза с Россией и странами СНГ.

Ранее "Комментарии" рассказали, что большинство украинцев считают оптимальным использование русского языка в частной жизни, если украинский будет единственным государственным.


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Источник: https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20
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