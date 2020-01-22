Фильм Олега Сенцова покажут на Берлинале

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В рамках программы Special немецкого кинофестиваля Берлинале
в феврале 2020 года состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских
режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщили организаторы
фестиваля.
Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова. Во время работы
над фильмом Сенцов находился в заключении в России.
По словам продюсера картины Анны Паленчук, рабочий процесс
обсуждался в письмах − их Сенцов и Сеитаблаев написали более 100.
Пьеса Номера была написана Сенцовым в 2011 году, еще до
заключения. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при
невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".
Фильм представляет собой антиутопию, в которой действующие
лица, обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу − нулю, а
потом разрушают сложившуюся систему.
70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крымский кинорежиссер и лауреат премии академика Дмитрия Сахарова "За свободу мысли" Олег Сенцов обеспокоен задержанием группы ветеранов и волонтеров АТО, которых подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в июле 2015 года.
"Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это предательство", - написал он на своей странице в Facebook.
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