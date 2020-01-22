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Опубликован мировой индекс демократии 2019 года: место Украины

Индекс демократии за 2019 год оценивает 167 стран по пяти критериям

22 января 2020, 12:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина улучшила свои показатели в мировом индексе демократии по итогам прошедшего года. Ежегодный рейтинг опубликован в The Economist.

Так, наша страна занимает 78 место из 167 стран, набрав 5,90 баллов из возможных 10. В 2018 году показатель составлял 5,69. Уровень 2019 года соответствует статусу "гибридной демократии". Соседствуют в рейтинге с Украиной Северная Македония и Албания. Первую позицию заняла Норвегия, а также в топ-5 вошли Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Последняя позиция – у Северной Кореи.

Отметим, что места между странами распределены на основе пяти критериев: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Издание сообщает, что глобальный показатель демократии за прошлый год - 5,44 - стал самым низким за всю историю создания индекса с 2006 года. Так, всего лишь в 22 странах, где проживает около 430 млн человек, признана "полная демократия". Между тем, более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

Ранее "Комментарии" сообщали, что темпы роста мировой экономики стремительно снижаются.


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Источник: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year
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