Вокруг Киева построят большую кольцевую дорогу

Киевская ОГА ищет пути реализации проекта "Большой кольцевой автомобильной дороги" (БКАД). Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов, передает пресс-служба КОДА.

По его словам, БКАД поможет разгрузить транзитный транспорт за счет скоростного объездного маршрута, а также повысит безопасность дорожного движения в столице, и, что немаловажно, улучшит экологию.

Когда начнется строительство он не уточнил, но отметил, что этот проект поможет найти работу более 30 тысячам человек.





Как сообщало издание "Комментарии", на протяжении ближайших 5 лет в инфраструктуру Украины будет вложено не менее 20 миллиардов долларов. Эту сумму необходимо вложить, чтобы привести в порядок 24 тыс км украинских дорог. А также увеличить количество реально работающих аэропортов в стране до 15-ти и обеспечить развитие пяти морских портов.

Также мы писали о том, что по данным Министерства инфраструктуры Украины, за предыдущие три года было восстановлено 6800 км дорог государственного и местного значения. Это превысило объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 годов).

В этом году планируют провести ремонты на 319 объектах. Среди них - объездная дорога города Житомир на дороге Киев-Чоп, дорога Днепр - Кривой Рог - Николаев, Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и другие.







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