В Украине в этом году планируют построить и реконструировать 9 объездных дорог

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В этом году "Укравтодор" планирует строительство и
реконструкцию девяти объездных путей общей протяженностью 101,5 км. Об этом говорится на сайте ведомства.
Так, продолжат строительство объездных дорог в Житомире, Ровно,
Полтаве, Днепре и Дунаевке на участке между Черновцами и Хмельницким. Кроме
того, начнут строить объездные пути вокруг Львова и Тернополя, в городе Кобеляки
Полтавской области, а также в городе Берегово на границе с Венгрией.
Как рассказал глава "Укравтодора", украинские города должны освободиться от транзитного трафика, чтобы уменьшить количество пробок и
улучшить транзитный потенциал дорожной сети. По его мнению, новые объездные
дороги помогут усилить безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации
дорожного покрытия и уменьшить количество аварий.
Также отмечается, что в будущем объездные пути могут появиться в Дубно, Хмельницком, Белой Церкви, Стрые, Кременчуге с мостом через реку Днепр.
Ранее портал "Комментарии" писал, что вокруг Киева построят
большую кольцевую дорогу.
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