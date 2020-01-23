В Украине в этом году планируют построить и реконструировать 9 объездных дорог

В этом году "Укравтодор" планирует строительство и реконструкцию девяти объездных путей общей протяженностью 101,5 км. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, продолжат строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре и Дунаевке на участке между Черновцами и Хмельницким. Кроме того, начнут строить объездные пути вокруг Львова и Тернополя, в городе Кобеляки Полтавской области, а также в городе Берегово на границе с Венгрией.

Как рассказал глава "Укравтодора", украинские города должны освободиться от транзитного трафика, чтобы уменьшить количество пробок и улучшить транзитный потенциал дорожной сети. По его мнению, новые объездные дороги помогут усилить безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации дорожного покрытия и уменьшить количество аварий.

Также отмечается, что в будущем объездные пути могут появиться в Дубно, Хмельницком, Белой Церкви, Стрые, Кременчуге с мостом через реку Днепр.





Ранее портал "Комментарии" писал, что вокруг Киева построят большую кольцевую дорогу.

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